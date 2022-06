Tennis, Berrettini re sull'erba: trionfa ancora al Queen's

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tre mesi di stop non lo hanno scalfito. Anzi, Matteo Berrettini è tornato ancora più forte. Al primo torneo ha subito lasciato il segno, confermandosi trionfatore al Queen's. Il tennista romano ha battuto il serbo Filip Krajinovic, numero 48 al mondo in due set, 7-5 e 6-4. Nel 2021 in finale toccò al britannico Norrie, stavolta Krajinovic non è stato un ostacolo troppo arduo perché nel corso del torneo Berrettini è cresciuto di condizione, reagendo a tutte le difficoltà incontrate. Ora potrà presentarsi a Wimbledon nella forma migliore per cercare di bissare la finale dello scorso anno e magari migliorare anche il risultato.