Top 11 "azzurri" Opta: presente un giocatore della Lazio

LAZIO, ACERBI NELLA TOP 11 - Fa il bis Francesco Acerbi ed entra in un’altra formazione - tutta italiana - stilata dal sito specializzato “Opta”. Si era già preso il posto di difensore centrale accanto a Koulibaly nella top 11 della Serie A, ora si riconferma anche nella “Best XI - azzurri” che schiera col 3-4-3 i migliori giocatori italiani della stagione. Il “Leone” della Lazio si piazza accanto a Romagnoli e Chiellini, formando una difesa di soli mancini davanti a Cragno. Centrocampo con Lazzari, Gagliardini, Sensi e Murru. In attacco ci sono Petagna, che ruba il posto a Quagliarella e Immobile, El Shaarawy e Politano.

11 - Here is the Serie A 2018/19 ITALIAN best XI based on Opta data. Azzurri. #OptaPaoloBestXI #SerieA pic.twitter.com/3EEReK9Wsp