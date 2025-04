Torino, l'ag. di Gineitis dopo il gol alla Lazio: "Sta vivendo un momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il gol segnato alla Lazio è stato il terzo in Serie A per il giovane centrocampista del Torino, Gvidas Gineitis. Dopo aver già punito la Fiorentina e il Milan, il classe 2004 ha segnato contro la squadra di Marco Baroni il gol del definitivo 1-1 che è valso un punto ai Granata e che lo rende uno dei giovani più incisivi in questo campionato (ha portato 5 punti con tre reti alla squadra di Vanoli). Per commentare il momento del giovane lituano, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il suo procuratore Dmitry Vinokurov.

LE PAROLE DELL'AGENTE - "Gvidas sta vivendo un momento davvero positivo in questo periodo: è cresciuto molto, sia dentro che fuori dal campo. Sta affrontando tutto con molta maturità, restando coi piedi per terra e sapendo che deve rimanere concentrato sul miglioramento quotidiano, in allenamento ed in partita. Vanoli ha avuto un'influenza davvero positiva su Gvidas. Lo ha spostato in un ruolo più offensivo, più simile a un numero 8 con libertà di andare avanti, e questo gli si addice molto. Oltre a ciò, l'allenatore gli parla direttamente, gli dà un feedback chiaro, e questo è stato fantastico per la sua sicurezza. Si può vedere la differenza: ha già segnato 3 gol in questa stagione, il che è il risultato sia della nuova posizione che della fiducia che Vanoli ha dimostrato di avere in lui".