Totti su Nesta: "Lo odiavo solo in campo. Non ci siamo mai frequentati, ma..."

L'ex capitano della Roma Francesco Totti è tornato a parlare del suo vecchio rivale ai tempi della Lazio Alessandro Nesta. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, infatti, ha spiegato com'era il rapporto tra loro quando giocavano entrambi nella Capitale. Già dai tempi delle giovanili, tra l'altro, si affrontavano nei derby. Queste le sue parole: “Nesta? Un altro pezzo di Roma, cugino diciamo. Nel periodo calcistico non ci siamo mai frequentati, anche perché non era rispettoso nei confronti delle tifoserie. Prima erano altri tempi, non come ora che farebbe effetto ma nessuno gli direbbe niente. Noi eravamo i due capitani e le due bandiere, non era proprio ben visto. Alla fine non avremmo fatto niente di male. Roma è bella anche per questo. Abbiamo trascorso tutte le trafile dal settore giovanile alla Nazionale, abbiamo vinto un Mondiale insieme. Lo reputo uno dei giocatori più forti al mondo in quel ruolo. Per me non ci sono avversari, rivali. Fondamentalmente ci conoscevamo tutti, chi più e chi meno. In quei 90 minuti odiavi anche Nesta, ma al triplice fischio tornavi ai vecchi tempi. Personalmente la parola ‘rivale’ non mi è mai piaciuta. Ai tempi miei c’erano signor giocatori, in tutte le squadre".