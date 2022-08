UFFICIALE - Lazio, l'ex Primavera Novella all'AZ Picerno: il comunicato

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LUIS ALBERTO ANCORA NON SI VEDE: SVELATO IL MOTIVO AGGIORNAMENTO ORE 21 - Nonostante il secondo giorno consecutivo di assenza, il caso Luis Alberto dovrebbe rientrare nel giro di poche ore. Dalla società confermano i sintomi influenzali, anche se lo spagnolo ha fatto rientro a Roma solo in mattinata. Sarebbe... AGGIORNAMENTO ORE 21 - Nonostante il secondo giorno consecutivo di assenza, il caso Luis Alberto dovrebbe rientrare nel giro di poche ore. Dalla società confermano i sintomi influenzali, anche se lo spagnolo ha fatto rientro a Roma solo in mattinata. Sarebbe... WEBTV VECINO-LAZIO, DESTINI INCROCIATI: DA QUEL COLPO DI TESTA AL RITORNO DA SARRI Destini incrociati, quelli di Matias Vecino e della SS Lazio. Impossibile dimenticarsi quel gol datato 20 maggio 2018. Una splendida sera primaverile allo Stadio Olimpico rovinata, per i circa 60 mila cuori biancocelesti presenti, dalla beffa finale firmata proprio dal... Destini incrociati, quelli di Matias Vecino e della SS Lazio. Impossibile dimenticarsi quel gol datato 20 maggio 2018. Una splendida sera primaverile allo Stadio Olimpico rovinata, per i circa 60 mila cuori biancocelesti presenti, dalla beffa finale firmata proprio dal... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, UDOGIE L'OBIETTIVO E IL SOGNO DI SARRI: LA SITUAZIONE Tra tutti i nomi usciti per la fascia mancina quello di Udogie è il preferito di Maurizio Sarri e Lotito ha allacciato i contatti con Pozzo: la situazione Tra tutti i nomi usciti per la fascia mancina quello di Udogie è il preferito di Maurizio Sarri e Lotito ha allacciato i contatti con Pozzo: la situazione