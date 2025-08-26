UFFICIALE | Salernitana, risolto il contratto di Martusciello: la nota

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana ha risolto il contratto con il mister Giovanni Martusciello. Il contratto era in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 ma società e tecnico hanno deciso di risolvere la questione in modo consensuale.

Martusciello era stato il primo allenatore della passata stagione, iniziata in Serie B e conclusa con la retrocessione in Serie C, ma lo stesso Martusciello era stato esonerato l’11 novembre insieme seguito al ko contro il Bari.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Giovanni Martusciello, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026. Ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi di incarico da allenatore della prima squadra nello scorso campionato, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali", questo il comunicato ufficiale.

