Venezia - Lazio, le probabili formazioni: Baroni riflette sull'undici

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre partite di fila lontano dall'Olimpico. Con un occhio alla Coppa Italia contro l'Inter, la Lazio riparte dalla sfida contro il Venezia di Di Francesco. Baroni deve fare a meno di Rovella, squalificato, e degli infortunati Hysaj e Castellanos. Davanti a Provedel si sistema il solito quartetto difensivo: Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Gigot insidia uno dei due centrali per giocare dal primo minuto; dita incrociate per il recupero di Patric almeno in panchina. In mediana il posto di fianco a Guendouzi se lo giocano Belahyane e Dele-Bashiru. Difficile rivedere tra i convocati Vecino, che potrebbe beneficiare di un'altra settimana. Sulla trequarti impossibile non contare ancora su Isaksen, Dia e Zaccagni dopo la prestazione contro il Napoli. Non è escluso che il senegalese possa fare anche il centravanti, con Pedro (in vantaggio su Dele-Bashiru) alle sue spalle. In caso contrario pre-allertato Noslin per giocare come numero nove.

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Mercandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Fila. All.: Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Basic, Tchaouna, Ibrahimovic, Noslin. All.: Baroni.