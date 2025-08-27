Verona, è fatta per Gift Orban: può esordire già contro la Lazio
L'Hellas Verona ha chiuso un altro acquisto e potrebbe già esordire domenica contro la Lazio, allo Stadio Olimpico. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club scaligero avrebbe concluso il colpo Gift Orban dall'Hoffenheim, il quale in mattinata svolgerà le visite mediche. Si rinforza così il reparto offensivo di Zanetti, orfano di Suslov che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
