Verona, non solo Akpa Akpro: è in arrivo anche Gagliardini
11.09.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gagliardini torna in Serie A. Rimasto svincolato dopo l'esperienza con il Monza, ora è pronto a firmare un nuovo contratto con il Verona. A riportarlo è Alfredo Pedullà: il club gialloblù si è convinto all'acquisto. Si tratta del secondo centrocampista che arriva alla corte di Zanetti, dopo l'ufficialità dell'ex Lazio Akpa Akpro.
