WOMEN | DIRETTA - Lazio - Napoli, il primo tempo termina 0-0!
Serie A Women Athora | 5ª giornata
Domenica 9 novembre 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - NAPOLI 0-0
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Cafferata, D`Auria, Baltrip-Reyes; Monnecchi, Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin; Karczewska, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjaz, Maartina, Benoit, Le Bihan, Ashworth-Clifford. All.: Grassadonia
NAPOLI WOMEN (4-4-2): Beretta; Giordano, Jusjong, Brooks, Vergani; Sciabica, Muth, Bellucci, Barker; Troan, Floe. A disp.: Hornschuch, Bacic, Sliskovic, Kozak, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucouré, D'Angelo, Vanmechelen, Pettenuzzo, Langella. All.: Sassarini
Arbitro: Di Mario; Assistenti: Petrov - Di Curzio; IV Ufficiale: Zito, Operatore FVS: Spizuoco
Ammonite: 30' Troan (N)
PRIMO TEMPO
40'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 3' di recupero.
43' Conclusione di Bellucci che non centra la porta, la palla finisce alta sopra la traversa.
39' Per la seconda volta, l'arbitro conferma la decisione in campo. Non ci sono gli estremi per un calcio di rigore, si riparte dal corner per le biancocelesti.
38' La Lazio gioca un'altra card, l'arbitro viene richiamato a vedere l'azione sul tiro di Visentin per un presunto tocco di mano da parte di Brooks in area.
36' Occasione per la Lazio! Visentin col mancino, prova a calciare ma non centra la porta. La biancoceleste però, trova la deviazione e sarà angolo.
30' Ammonita Troan per un fallo.
26' Brivido per la Lazio! Doppia chance per Sciabica sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, si salvano le biancocelesti per un pelo.
21' Primo squillo del Napoli con Barker che calcia in porta, il tiro viene bloccato da Durante.
18' Bellucci commette fallo su Visentin, con l'obiettivo di bloccare la ripartenza della Lazio. L'arbitro interviene assegnando la punizione ma non estrae alcun cartellino.
14' La Lazio prova a accelerare la manovra offensiva.
13' Dopo il check l'arbitro conferma la sua decisione, non ci sono gli estremi per un penalty.
11' Karczewska prova a sfondare dentro l'area, ma viene messa a terra. C'è forse un contatto con Jusjong. L'arbitro opta per la card, richiesta da Grassadonia, e si dirige al video per rivedere l'azione.
8' Monecchi sulla palla, calcia dritta in porta ma c'è la respinta della difesa del Napoli.
7' Subisce fallo Visentin, da Bellucci, che conquista un calcio di punizione da posizione interessante.
1' È la Lazio a muovere il primo pallone.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Napoli, valida per la quinta giornata di Serie A Femminile. Appuntamento col calcio d'inizio alle 15:00.
