WOMEN | Lazio, Reyes: "Vogliamo fare bene davanti ai tifosi". E sulla Final Four...

Ultima sfida della fase a gironi della Serie A Women's Cup, la Lazio Women affronterà sabato il Parma al Fersini ma senza pressioni. Le biancocelesti hanno conquistato anticipatamente la qualificazione alle Final Four grazie ai due successi ottenuti contro Napoli e Juve. Alla vigilia dell'incontro con le crociate, nel match program ufficiale della SS Lazio, ha parlato Carina Baltrip Reyes. Di seguito l'intervista:

Ciao Carina, contro la Juventus abbiamo conquistato una vittoria fondamentale in un match molto complicato...

"I tre punti contro la Juventus sono stati molto importanti. Siamo molto felici di aver portato tre punti a casa, sapendo che ci sono ancora aspetti su cui dobbiamo continuare a lavorare".

Avete staccato il pass per le final four con una giornata di anticipo. Credevate in una partenza di questo tipo?

"Non vediamo l'ora di disputare le Final Four. Come ho già detto, ci sono alcune situazioni su cui è necessario continuare a lavorare. Desideriamo ovviamente dare il massimo, vogliamo scendere in campo per giocare la nostra partita".

Nella gara contro la Juventus hai vestito la fascia da capitana. Che emozione è stata?

"È stata una sensazione molto emozionante indossare la fascia da capitana di un Club come la Lazio. È stato un grande onore per me. Sono molto orgogliosa di essere stata la capitana e di rappresentare ogni compagna in campo".

Ora affrontate il Parma in una sfida che non avrà molta rilevanza per la classifica, ma che in ogni caso rimane importante per il vostro percorso di crescita...

"Vogliamo vincere ogni partita che giochiamo anche per chiudere questo ciclo di partite con nove punti. Per questo motivo andremo in campo con la squadra più forte mettendo in mostra la prestazione migliore perché vogliamo chiudere con un successo".



Tornerete anche a giocare in casa davanti ai nostri tifosi...

"Giocare al Fersini è sempre bello. Disputeremo una bella prestazione davanti ai nostri tifosi".



Questo è per te il terzo anno alla Lazio. Nelle prime due hai siglato un gol ogni stagione. Hai come obiettivo anche quello di migliorare questa statistica?

"Per me i gol non sono importanti, voglio solamente che la squadra riesca a fare bene. In qualunque ruolo mi chieda il mister di giocare io voglio dare il massimo sia a livello individuale che collettivo per vincere ed essere competitivi. Il mio obiettivo principale è la crescita della Lazio".



A proposito di obiettivi, quanti sono ancora i margini di miglioramento della squadra?

"Siamo ancora all'inizio. Stiamo giocando bene, abbiamo vinto le prime due partite, ma la stagione è lunga con tante gare in calendario. Dobbiamo prepararci bene per affrontare ogni sfida".



C'è un avversario che ti piacerebbe affrontare nelle final four?

"Non ho un avversaria preferita. Saremo pronte a sfidare qualunque squadra venga sorteggiata".

