Women's Cup, Lazio alle Final Four: data e orario del sorteggio

Martedì 16 settembre alle 14, presso lo Yacht Club Marina di Stabia, è in programma il sorteggio delle semifinali della Women's Cup che si disputeranno martedì 23 e mercoledì 24 settembre, rispettivamente alle 20:30 e alle 18:30, allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le protagoniste, Lazio, Juve, Inter e Roma, sono in attesa di conoscere la rispettiva avversaria con cui si contenderanno un posto in finale che si giocherà il 27 alle 17:30 e sarà visibile in chiaro anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Il sorteggio sarà integrale (non sono previste teste di serie) e determinerà anche l'ordine di svolgimento delle gare di semifinale e la squadra che formalmente giocherà 'in casa' la finale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE