Women’s Cup | Lazio, col Parma terza vittoria consecutiva. E le Final Four...

Si è conclusa la fase a gironi della Women's Cup e per la Lazio, già qualificata alle Final Four, è arrivata la terza vittoria consecutiva nella competizione che gli ha consentito di strappare il pass per le semifinali col punteggio pieno. Dopo Napoli e Juventus è arrivato il successo anche contro il Parma, sconfitto al Fersini 3-1. A aprire le marcature è stata Simonetti al 16° minuto del primo tempo che ha sbloccato una gara fino a quel momento senza troppe emozioni. Il vantaggio ha dato una scossa alle biancocelesti che dopo un quarto d'ora sono andate di nuovo in rete con Visentin, ma il fuorigioco ha penalizzato l'attaccante. Gol annullato.

Le capitoline non si sono perse d'animo e non ci hanno messo molto per trovare, finalmente, la rete del raddoppio. Questa volta la firma è di Piemonte con una conclusione dalla distanza. Allo scadere del primo tempo, è Oliviero a far esultare la Lazio. Un cross dalla sinistra di Ashwort-Clifford per Simonetti che però viene murata, il difensore si è fatto trovare pronto per ribattere in rete. Nel secondo tempo le ospiti hanno provato a rendersi pericolose in contropiede, ma senza risultato. All'84° minuto Cox ha accorciato le distanze sfruttando un calcio d'angolo, ma il finale era già scritto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE