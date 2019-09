Serie A, la lotta alla pirateria continua: chiusi 114 siti di streaming illegale

“Free Football”. È così che si chiama l'operazione che ha portato alla chiusura di 114 siti illegali di streaming. Non solo sport, calcio e Serie A, comunque, i portali offrivano anche film e serie tv in un palinsesto organizzato alla stregua di una normalissima - e legalissima - Pay Tv, come Sky. A smantellare quest'enorme organizzazione di pirateria online ci ha pensato la Guardia di Finanza di Roma, in particolare grazie all'azione del nucleo speciale di tutela della privacy e frodi tecnologiche. Tutti i contenuti audiovisivi sono stati sequestrati preventivamente.

