AUROZO GIORNO 7 - Lazio, in arrivo Lotito: "Presto parlerò con Sarri". E annuncia novità...

Il settimo giorno di lavoro si chiude con l'attesa per la prima amichevole ufficiale. La Lazio di Sarri ha corso e sudato sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il Sarrismo è entrato nel vivo e la squadra si sta modellando sotto i dettami del comandante. La rosa agli ordini del neo tecnico biancoceleste è composta attualmente da 29 elementi grazie agli ultimi innesti di Kamenovic, Anderson e Luis Alberto. Lo staff dell'ex tecnico juventino sta seguendo alla lettera i meccanismi della nuova Lazio, ma per completare il progetto l'allenatore laziale si aspetta degli ulteriori innesti. L'attesa passa per le vie del mercato e in questo punta molto mister Mau. La dirigenza però, impegnata nel far quadrare i conti e nello snellire la rosa, sta affrontando non pochi problemi per ricollocare i tanti calciatori rientranti dai prestiti. Il periodo protratto di pandemia ha reso assai più complicate le trattative fra i club. I forzieri delle società piangono miseria e le offerte non sono quasi mai consone alle richieste. In questo scenario la Lazio sta provando a dare una sterzata alla situazione. Il presidente Lotito come al solito nei momenti incerti anziché tentennare, rilancia. Nei prossimi giorni infatti nella cornice del Cadore saliranno nuovi innesti che andranno a rimpinguare lo staff medico e fisioterapico. Nuove figure sulle quali al momento è conservato il riserbo. Si parla di un esperto nel recupero degli infortunati e un fisioterapista. Ma c'è di più. Si proseguirà nell'opera di sfoltimento della rosa, tuttavia il patron biancoceleste ha intenzione di parlare apertamente a Sarri. L'idea di Lotito è quella di provare i talenti reduci dalla recente promozione in serie A della Salernitana, nel gruppo agli ordini del comandante. Tra i prediletti del presidente spiccano i nomi di Kiyine, André Anderson e Cicerelli ex granata. A questi va aggiunto Maistro che ha stregato letteralmente Claudio Lotito. Più spesso si è espresso a tal proposito in passato: "Sono calciatori che giocherebbero bene in serie A". Questo è il suo pensiero ribadito anche ai nostri microfoni, aggiungendo un particolare. "Domani sarò ad Auronzo, voglio parlare di questo con Sarri". L'idea è quella di testare gli elementi sotto contratto ritenuti più adatti a giocarsi una chance con il nuovo allenatore. Il confronto con il mister verterà sulla possibilità di integrare la rosa. Di valutare calciatori che hanno dato tanto nella scorsa stagione. Parole e musica del solito vulcanico Claudio Lotito. Il futuro è adesso e passa dalle scelte che si materializzeranno in queste ore frenetiche, complicate, convulse.