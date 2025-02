FORMELLO - Lazio, Baroni prova l'attacco anti-Venezia: le possibili scelte

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Noslin tra i titolari, potrebbe prendere lui il posto di Castellanos a Venezia. A Formello sono scattate le prove tattiche, sono soltanto i primi test, proseguiranno domani e venerdì con la rifinitura. Entrambe le sedute rimaste sono programmate alle ore 11. Il Taty è finito ko per una lesione di medio grado all'adduttore sinistro, Baroni deve riflettere su come sostituirlo, la prima mossa potrebbe essere la conferma dell'ex Verona come prima punta, con Dia a muoversi alle sue spalle.

Praticamente l'attacco visto nel finale con il Napoli una volta sganciato il senegalese sulla trequarti. Pedro oggi è tornato ad allenarsi a pieno ritmo, fino a ieri aveva lavorato in modo parzialmente differenziato, la sensazione è che possa partire dalla panchina per poi dare un contributo in corsa. Tutto da definire con i prossimi due allenamenti. A centrocampo è squalificato Rovella, al fianco di Guendouzi si giocano la maglia Dele-Bashiru e Belahyane. Dovrebbe spuntarla il nigeriano rispetto al neoacquisto.

Dietro possibile chance per Gigot, uno tra Gila e Romagnoli potrebbe rifiatare visti gli imminenti big match contro Inter (Coppa Italia) e Milan (campionato). Lazzari stavolta in pole su Marusic a destra, a sinistra viaggia verso la conferma Tavares. Tornerà tra i convocati Patric, si è riaggregato lunedì, non ha saltato una sgambata dal momento del reintegro. Pellegrini è ancora fuori lista. Ai box, oltre a Castellanos, ci Hysaj e Vecino (possibile convocazione contro il Milan).