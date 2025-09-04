Lazio, gli impegni di tutti i sette nazionali: il calendario

Sono sette i giocatori che hanno lasciato Formello per unirsi alle rispettive Nazionali: Mandas, Nuno Tavares, Hysaj, Dele-Bashiru, Rovella, Zaccagni e Dia. Di seguito il calendario con tutti i loro impegni di settembre. 

GRECIA | Christos Mandas

Qual. Mondiali | Grecia - Bielorussia

Venerdì 5 settembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Grecia - Danimarca

Lunedì 8 settembre ore 20:45

PORTOGALLO | Nuno Tavares

Qual. Mondiali | Armenia - Portogallo

Sabato 6 settembre ore 18:00

Qual. Mondiali | Ungheria - Portogallo

Martedì 9 settembre ore 20:45

ALBANIA | Elseid Hysaj

Amichevoli | Gibilterra - Albania

Giovedì 4 settembre ore 18:00

Qual. Mondiali | Albania - Lettonia

Martedì  9 settembre ore 20:45

ITALIA | Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni

Qual. Mondiali | Italia - Estonia

Venerdì 5 settembre ore 20:45

Qual. Mondiali | Israele - Italia

Lunedì 8 settembre ore 20:45

NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru

Qual. Mondiali | Nigeria - Rwanda

Sabato 6 settembre ore 18:00

Qual. Mondiali | Sudafrica - Nigeria

Martedì 9 settembre ore 18:00

SENEGAL | Boulaye Dia

Qual. Mondiali | Senegal - Sudan

Venerdì 5 settembre ore 21:00

Qual. Mondiali | DR Congo - Senegal

Martedì 9 settembre ore 18:00

