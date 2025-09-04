Lazio, gli impegni di tutti i sette nazionali: il calendario
Sono sette i giocatori che hanno lasciato Formello per unirsi alle rispettive Nazionali: Mandas, Nuno Tavares, Hysaj, Dele-Bashiru, Rovella, Zaccagni e Dia. Di seguito il calendario con tutti i loro impegni di settembre.
GRECIA | Christos Mandas
Qual. Mondiali | Grecia - Bielorussia
Venerdì 5 settembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Grecia - Danimarca
Lunedì 8 settembre ore 20:45
PORTOGALLO | Nuno Tavares
Qual. Mondiali | Armenia - Portogallo
Sabato 6 settembre ore 18:00
Qual. Mondiali | Ungheria - Portogallo
Martedì 9 settembre ore 20:45
ALBANIA | Elseid Hysaj
Amichevoli | Gibilterra - Albania
Giovedì 4 settembre ore 18:00
Qual. Mondiali | Albania - Lettonia
Martedì 9 settembre ore 20:45
ITALIA | Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni
Qual. Mondiali | Italia - Estonia
Venerdì 5 settembre ore 20:45
Qual. Mondiali | Israele - Italia
Lunedì 8 settembre ore 20:45
NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru
Qual. Mondiali | Nigeria - Rwanda
Sabato 6 settembre ore 18:00
Qual. Mondiali | Sudafrica - Nigeria
Martedì 9 settembre ore 18:00
SENEGAL | Boulaye Dia
Qual. Mondiali | Senegal - Sudan
Venerdì 5 settembre ore 21:00
Qual. Mondiali | DR Congo - Senegal
Martedì 9 settembre ore 18:00
