Lazio - Torino, le probabili formazioni: Zaccagni out, al suo posto c'è Pedro

L'ultima prima della sosta per le nazionali. La Lazio ritrova all'Olimpico il suo ex Baroni, ora allenatore del Torino. È pronto a sfidarlo Sarri, costretto ancora a fare i conti con le assenze come a Marassi. Sicuramente mancheranno Guendouzi (squalificato), Rovella (frenato dalla pubalgia, per ora non si opera), Dele-Bashiru (infortunato e fuori lista), Vecino (ancora non al meglio, potrebbe rientrare dopo la sosta), Marusic (lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro) e Pellegrini (distrazione al collaterale del ginocchio destro). Almeno però rientreranno Belahyane, che ha scontato l'espulsione rimediata nel derby, e Lazzari, recuperato dopo la lesione al polpaccio.

FORMAZIONE - Pochi dubbi quindi in difesa, con Hysaj, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares che prenderanno posto di fronte a Provedel. L'assenza di Mattia Zaccagni, che come vi avevamo anticipato in esclusiva e confermato anche dalla stessa Lazio, non sarà a disposizione di Sarri per un problema all'adduttore. A prendere il suo posto sarà Pedro che si muoverà sull'out mancino del tridente offensivo completato da Dia e Cancellieri alle spalle dell'unica punta Castellanos. I due di centrocampo alle loro spalle saranno Danilo Cataldi e Toma Basic, con Belahyane destinato alla panchina.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Pedro, Dia, Cancellieri; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Patric, Belahyane, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Isaksen. All.: Sarri.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All.: Baroni.

