Lazio, attesa per la scelta di Rovella sull'operazione: il punto

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella, fermato ancora dalla pubalgia, è chiamato a prendere una decisione il prima possibile per risolvere il problema. Ieri c'è stato un nuovo consulto sulle sue condizioni, ma le terapie non stanno portando i frutti sperati e, secondo Il Messaggero, tutto conduce verso un'operazione che lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco per almeno un mese prima di tornare a disposizione di Sarri.

