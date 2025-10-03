Lerda sicuro: "Baroni è un allenatore top! Alla Lazio ha fatto molto bene..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritorno all'Olimpico, sponda biancoceleste. Lazio - Torino sarà l'occasione per Marco Baroni per affrontare la sua ex squadra sulla panchina granata. Il tecnico però ora è a rischio esonero dopo un inizio di stagione poco convincente. Di lui ha parlato Franco Lerda ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, di seguito le sue parole: "Baroni ha dimostrato tutto il suo valore, è uno degli allenatori top. Ha fatto molto bene alla Lazio, così come a Verona e Lecce. Negli ultimi anni è stato uno dei migliori in assoluto. Mi piace molto come interpreta il gioco. Ho visto una partita del Toro allo stadio, quella contro la Fiorentina. Non mi era dispiaciuto, ha fatto una buona gara e ai punti meritava qualcosa in più”.

