Torino - Lazio, annullata la conferenza stampa di Inzaghi: il comunicato

Simone Inzaghi avrebbe dovuto presentare domani in giornata la partita di domenica pomeriggio contro il Torino durante la consueta conferenza stampa, ma così non sarà: la Lazio ha comunicato, tramite una nota ufficiale, che la conferenza è stata annullata e che quindi il mister non si presenterà ai giornalisti.

IL COMUNICATO UFFICIALE - "La S.S. Lazio rende noto che non verrà effettuata la conferenza stampa del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi alla vigilia della gara esterna di domenica 1° novembre contro il Torino".

