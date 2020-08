Calciomercato Lazio, il Torino a caccia di un regista: idea Badelj

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Torino sonda Milan Badelj. Il club granata è alla ricerca di un regista in mezzo al campo da regalare a Giampaolo. Per i piemontesi l'acquisto è una priorità e stanno accelerando per regalare presto il giocatore al nuovo tecnico. Torreira, il preferito del mister, costa troppo e così si è pensato anche a Milan Badelj. Il croato tornerà alla Lazio dal prestito alla Fiorentina, ma è destinato a salutare Formello. Su di lui c'è sempre la Lokomotiv Mosca che però non ha ancora chiuso. Così i granata stanno provando a inserirsi ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbero chiesto il giocatore in prestito. Negativa la risposta della Lazio che vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo e chiede tra i 3 e i 4 milioni. La trattativa va seguita da vicino vista la necessità urgente dei granata e la difficoltà di trovare un'alternativa. Vecino dell'Inter e Petriccione del Lecce appaiono più complicati da realizzare anche se Giampaolo avrebbe anche chiamato Biglia, appena svincolatosi dal Milan. L'argentino vorrebbe tornare in patria, ma si è preso qualche giorno per decidere.