Calciomercato | Mertens: "Alla Lazio con Sarri? Non mi interessava, io..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dries Mertens è stato accostato a più riprese alla Lazio. In particolare nell'estate del 2022 il belga è stato un tormentone. Il giocatore, allora svincolatosi dal Napoli, era alla ricerca di una nuova sfida e la Lazio del suo mentore Maurizio Sarri sembrava fare al caso suo. A distanza di due anni, però, lo stesso calciatore allontana l'ipotesi. L'attaccante ha raccontato tanto di sé in una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in cui è tornato anche sull'affare con le aquile. Il giocatore smentisce l'ipotesi di arrivo a Formello e spiega perché ha preferito la Turchia. Ecco le sue parole: «Alla Lazio con Sarri? No. Non mi interessava, perché dopo tanti anni con il Napoli non avevo voglia di giocare per un altro club di Serie A. Preferivo trasferirmi all’estero e ho scelto il Galatasaray per questo motivo. Fossi rimasto in Italia, sarei andato alla Salernitana... così potevo continuare a vivere a Napoli».