Lazio, 15 giorni chiave per la stagione: da Venezia all'Europa servono gli straordinari

Saranno due settimane di fuoco per la Lazio, chiamata agli straordinari tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Si parte sabato contro il Venezia alla ricerca della terza vittoria consecutiva in trasferta in Serie A dopo aver vinto contro Verona e Cagliari. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tris lontano da casa è già avvenuto in questa stagione battendo Torino, Como e Monza. La squadra di Baroni è quarta nella classifica che considera solo le partite in trasferta, alla pari con la Juve. Attenzione però al dato sulle neopromosse: con loro la Lazio ha raccolto appena un punto nelle ultime due partite (i pareggi con Como e Parma).

Massima concentrazione quindi al Penzo, anche perché nelle ultime otto partite giocate a Venezia, la Lazio ha vinto solo l'ultima volta (22 dicembre 2021), raccogliendo poi 4 pareggi e 3 sconfitte. Tornati dalla trasferta nella città del Carnevale, ci sarà la sfida di Coppa Italia decisiva contro l'Inter a San Siro e poi ancora a Milano contro il Milan per il campionato. In seguito, si vola in Europa League contro un avversario ancora sconosciuto.