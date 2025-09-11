Lazio, Dele-Bashiru torna carico dalla nazionale. Ma attenzione a Vecino...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Carico e motivato dopo gli impegni con la Nigeria, Dele-Bashiru torna alla Lazio con fiducia e voglia di mettersi in mostra. Nel pareggio contro il Sudafrica è stato protagonista con un’accelerazione devastante sulla destra che ha portato al gol di Bassey, riscattando l’autorete di Troost-Ekong. Un lampo che conferma le sue qualità fisiche, quelle stesse che Sarri vuole affinare per trasformarlo in un elemento determinante.

L’impatto con la Serie A, però, non è stato semplice. All’esordio con il Como aveva faticato a entrare nei meccanismi della squadra, apparendo fuori posizione. Contro il Verona si sono visti progressi, con più attenzione in fase difensiva e qualche recupero importante, ma servirà continuità. A complicare il suo percorso c’è ora il rientro di Vecino, uno dei fedelissimi di Sarri: esperienza, equilibrio e personalità che, spiega il Corriere dello Sport, potrebbero ridurre lo spazio del nigeriano.

La sfida col Sassuolo diventa così un vero esame. Dele-Bashiru dovrà dimostrare di saper mettere in pratica quanto appreso, crescere nelle letture tattiche e confermare la fiducia guadagnata in nazionale. Subito dopo arriverà il derby con la Roma: per lui, la gara del Mapei Stadium è già una prova di maturità, l’occasione per convincere Sarri di poter competere ad alti livelli e ritagliarsi un ruolo stabile nella Lazio.