Lazio, Inzaghi ritorna al passato. Modulo offensivo, gol e spinta dalle fasce

Che Lazio, quella di due anni fa. Inarrestabile sotto porta, con tre giocatori in doppia cifra (29 gol Immobile, capocannoniere, 12 Milinkovic e 11 Luis Alberto) e non a caso miglior attacco di tutta la Serie A. Davanti alla Juventus schiacciasassi e al Napoli delle meraviglie di Maurizio Sarri. Poi la passata stagione qualcosa si è inceppato. Le tante reti segnate nel 2017/18 hanno fatto il paio anche con i tanti gol subiti, troppi. L'anno scorso, quindi, Inzaghi ha cercato di trasformare la propria squadra per donarle un'identità più accorta e difensiva. Esperimento fallito. A dicembre il nuovo cambio di rotta: modulo fantasia con Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile, tutti insieme dal primo minuto. Il risultato è stato una Lazio bella a metà, che ha trionfato in Coppa Italia ma che ha faticato a trovare continuità in campionato, soprattutto per la mancanza di feeling con il gol.

TUTTI ALL'ATTACCO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quest'anno si torna alle origini. Con gli innesti di Lazzari e Jony, Inzaghi ha ricevuto in dote due esterni che garantiranno quella qualità in fase di spinta che è mancata la scorsa stagione. Entrambi sono sinonimi di corsa e cross, quelli che dovranno raccogliere gli interni di centrocampo con i loro inserimenti. La permanenza di Milinkovic sarà fondamentale in quest'ottica, è lui (e in alternativa Parolo) l'addetto alle proiezioni offensive e a sfruttare gli assist dalle corsie. Luis Alberto resterà la mente, insieme a Correa, e Immobile il braccio per capitalizzare la mole di gioco creata dai 5 compagni che gli daranno supporto. Lo stesso Vavro è un difensore tecnico e dotato di gran piede, i suoi lanci lunghi insieme ai cambi di gioco saranno un fattore anche in fase offensiva. Il tecnico piacentino ha voglia di vedere la Lazio di due stagioni fa: quest'anno i biancocelesti saranno proiettati tutti all'attacco.

