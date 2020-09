Lazio, Muriqi è positivo asintomatico in isolamento: la situazione

Le indiscrezioni hanno trovato conferma: Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus. Positivo e asintomatico, il neo attaccante della Lazio è in isolamento in Turchia. Negativi, dopo i test effettuati prima dell'amichevole con il Benevento, giocatori e staff biancocelesti. Il kosovaro aveva effettuato il tampone risultando negativo, prima di raggiungere Roma il 13 settembre per fare le visite mediche e apportare la firma sul contratto.

LA SITUAZIONE – Come riporta la rassegna di Radiosei, Muriqi ha visitato Formello, ha incontrato il ds Tare e ha posato con gli intermediari dell'operazione in foto, incrociando poi Inzaghi e i compagni, e prima di essere annunciato ufficialmente mercoledì 15, ha effettuato un altro tampone. Partito martedì per la Turchia dopo aver ritirato il Visto sarebbe dovuto tornare domenica nella capitale, ma l'ultimo tampone fatto, ha riscontrato la positività al virus. Nella giornata di oggi intanto, sono previsti altri tamponi per la squadra, (si fanno ogni quattro giorni), ma il pericolo sembra scampato, e visto anche l'infortunio, Muriqi non sarebbe stato disponibile per la trasferta di Cagliari. Il suo rientro, considerata la quarantena e la convalescenza dalla lesione muscolare di secondo grado, è prevista per dopo la sosta, il 17 ottobre, contro la Samp.

Calciomercato Lazio: lo Spezia chiama, ma Adekanye (per ora) non risponde

Lazio, l'agente di Muriqi: "Covid? Sta bene, la società non ha comunicato nulla..."

TORNA ALLA HOME PAGE