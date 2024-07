Lazio, per blindare Sardo serve un nuovo incontro: interviene Lotito

RASSEGNA STAMPA - Jacopo Sardo sta entrando nel mondo dei grandi, sia in campo che a scuola. Oggi sosterrà l'esame orale della maturità, poi penserà alla trattativa con la Lazio per il suo rinnovo. Il presidente Lotito è intervenuto in prima persona per trovare una soluzione e risolvere la sua questione. È uno dei migliori gioielli della Primavera: è tra i convocati dell'Italia U19 per l'Europeo di categoria. Prima che parta con la Nazionale, però, ci sarà un altro incontro a Formello tra gli agenti del classe 2005 e il ds Fabiani. L'ultimo c'era stato domenica.

Il contratto del centrocampista è da 'giovane di serie' e ora è arrivato alla sua scadenza. La Lazio, grazie alla nuova norma statale, entro il 14 luglio 2024 ha la possibilità di confermare Sardo per un altro anno. Sarà decisivo il prossimo colloquio tra le parti. La società biancoceleste, oltre all'estensione unilaterale, ha intenzione di blindare il calciatore con un contratto da professionista (triennale). Manca al momento l'accordo sulle cifre, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Dall'estero ci sono diverse squadre interessate, come il City Group, il Celtic e il Saarbrucken. Lotito per questo potrebbe tutelarsi con un contratto propedeutico a una cessione, che garantirebbe al club una percentuale sulla futura rivendita del 20 o 30%. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di una recompra o di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. In Italia alla porta per Sardo ci sono la Fiorentina, il Lecce, l'Empoli e il Milan, oltre al Cesena, al Catanzaro e al Sudtirol.