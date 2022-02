Lazio, Spinozzi: “Se serve sono a disposizione. E con i miei ex compagni…”

RASSEGNA STAMPA – Il mercato della Lazio ha lasciato interdetti molti addetti ai lavori. Tra rabbia e delusione c’è chi prova a sdrammatizzare usando un filo di ironia. È quel che ha fatto l’ex difensore biancoceleste Arcadio Spinozzi, con un post su Facebook avrebbe avanzato la sua candidatura: “Se serve sono a diposizione, sono a parametro zero”. Non solo Spinozzi, anche Vella avrebbe colto l’ironia del suo ex compagno e si sarebbe aggiunto alla lista dei candidati commentando il post. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’ex difensore avrebbe deciso di puntare sullo scherzo per commentare gli affari della società biancoceleste ammettendo che in realtà non avrebbe seguito per filo e per segno tutta la vicenda, si sarebbe basato sul malcontento espresso dai suoi amici virtuali. Nonostante questo, il suo legame con la Lazio resta forte e in merito ha rivelato: “Mi sento ancora con alcuni compagni. Con Vella, D’Amico e Renzo Garlaschelli. Tra di noi è rimasta un’amicizia vera, molto forte”.

