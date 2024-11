Lazio, Taty-Dia contro tutti: la scalata degli attaccanti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In pochi si sarebbero aspettati il rendimento che avrebbero avuto Castellanos e Dia giocando insieme. Chi però ne era certo è naturalmente il tecnico Baroni, che per ovviare alla mancanza di alternative a centrocampo, si è inventato la formula del doppio 9. I due insieme ora contano 9 reti, 5 l'argentino e 4 il senegalese, entrando in scia di coppie più quotate in campionato.

Come riporta il Corriere dello Sport, davanti a loro Vlahovic-Weah (10 reti), Kean-Gudmundsson (11), Lautaro-Thuram (12) e i prolifici Retegui-Lookman (17). Dia e Taty si trovano a pari merito con Kvara e Lukaku e davanti a Leao e Pulisic (8). Per esigenze tattiche, Baroni li ha separati a Monza con il 4-3-3, ma i due soffrono quando non giocano insieme e soffre anche la Lazio. La pausa nazionali la vivranno lontani: Castellanos è in Argentina, Dia in Senegal. Si riuniranno la prossima settimana in vista della gara contro il Bologna.