Lazio | Vecino, quando può tornare in campo? Le ultime sul recupero

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non è ancora pronto Matìas Vecino. L'uruguaiano, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, effettuerà un nuovo controllo a fine mese. Nei giorni scorsi si è visto anche in campo, ma si trattava di una procedura propedeutica al recupero. Baroni spera di riaverlo a disposizione per metà febbraio. S'è fatto male prima di Natale, occorrevano dieci settimane per rimetterlo in campo. È passato più di un mese, non è detto che riesca ad anticipare di quindici giorni. Rimane, tuttavia, un auspicio in casa Lazio: una pedina in più a centrocampo, a maggior ragione del livello di Vecino, sarebbe una vera svolta per l'allenatore.

TORNA ALLA HOMEPAGE