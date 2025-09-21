Recanatesi: "Io con Lorenzo al derby al posto del vice. Vi racconto"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il giornalista Franco Recanatesi ha ricordato uno degli episodi più bizzarri legati al derby della Capitale. Domenica 1° marzo 1970, la città è in fermento per la stracittadina tra Lazio e Roma. All'epoca Recanatesi seguiva da vicino, proprio per il Corriere, le vicende dei biancocelesti, e proprio questo suo compito lo aveva portato a sviluppare un amicizia con l'allora tecnico Juan Carlos Lorenzo.

Alla vigilia del derby, Renato Ziaco, medico biancoceleste, informa l'allenatore che il suo vice e assistente, Giorgio Lora, non potrà sedere in panchina a causa di una febbre a 38. Così arriva una sorpresa: "Ti porto in panchina con me" fa Lorenzo a Recanatesi, "In panchina?" risponde il giornalista, "Nella lista tu sarai Giorgio Lora", "E i documenti?", "Te li passa Lora domani". Il tecnico decide in maniera del tutto inaspettata di portare con sé il cronista in panchina.

Recanatesi racconta poi l'emozione di vivere così da vicino il derby, rivelando diversi aneddoti, dall'esultanza per il gol di Fortunato, fino all'occhio nero rimediato per una gomitata involontaria di qualcuno. La sfida alla fine si concluderà 1-1, ma quello raccontato da Recanatesi resterà per sempre uno degli episodi più particolari riguardanti il derby tra Lazio e Roma.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.