Lazio, Zaccagni a Dazn: "Vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi. Abbiamo cercato di..."

A mezz'ora dal calcio d'inizio di Lazio - Roma, Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare il derby. Le parole del capitano biancoceleste: “Il derby è sempre la più importante della stagione, dobbiamo dare tutto e cercare di portare a casa punti. Abbiamo cercato noi vecchi di trasmettere il clima derby alla squadra, far capire cos’è per questa gente e vogliamo dare soddisfazioni. L’ingrediente è mantenere la concentrazione giusta, la calma, imporre il gioco e andare a segno”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE