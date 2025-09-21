Giovanna Botteri: "Per la Lazio esultai a Testaccio, volevano menarmi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non ha mai nascosto la propria fede biancoceleste Giovanna Botteri, che vivrà in modo speciale la giornata di oggi, quella del Derby della Capitale. L'ha raccontato ai microfoni de Il Messaggero, dove ha rivelato anche qualche episodio legato al suo essere tifosa laziale. Ad esempio, tornando indietro nel tempo, la giornalista ha raccontato di aver festeggiato lo Scudetto della Lazio a Testaccio e Trastevere, notoriamente quartieri giallorossi. "Con la mia bimba piccolissima, in auto avvo messo sulla 127 un bandierone e strombazzavo. Non mi rendevo conto. A un certo punto mi hanno fermato perché volevano menarmi, poi hanno visto mia figlia sul seggiolino e hanno lasciato perdere".

Entrando nel merito del derby, non ne ha scelto uno in grado di rimanere più impresso nella memoria, bensì "tutti quelli vinti negli ultimi 25 anni". Maestrelli il personaggio che ha più nel cuore, Mourinho quello che avrebbe voluto nella propria squadra. "Quando lo hanno preso ho rosicato da morire".

Chiamata, poi, a fare il nome del protagonista della partita di oggi, Giovanna Botteri si è sbilanciata verso Marusic, infine ha scelto "La Leva calcistica della classe '68' come la canzone che potrebbe rappresentare la gara. Infine, sulla scelta di fissare il calcio d'inizio della stracittadina alle 12.30, si è espressa in questo modo: "La criminalizzazione di tutto il tifo laziale è fuori luogo". Chi arriverà prima dell'altra a fine stagione? La giornalista, inviata di guerra, non ha dubbi: "La Lazio. Almeno è quello che la società ci ha detto quand'eravamo incazzati".

