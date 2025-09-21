Rocchi: "Castellanos deve dare tutto per la squadra. Il gol è una conseguenza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida tra Lazio e Roma, Tommaso Rocchi è intervenuto in collegamento a Sky Sport per parlare della sua esperienza e dei suoi ricordi sul derby.

PRIMO RICORDO DEL DERBY - “Il primo ricordo che mi viene in mente è il derby del 6 gennaio, il mio primo derby nel 2005. Ero appena arrivato, vivevamo una situazione un po’ difficile e abbiamo affrontato quel derby al massimo, riuscendo a vincere 3-1. Ho fatto il primo gol e lo ricordo in una maniera indescrivibile. È un ricordo veramente importante”.

COSA DIRE AI GIOVANI - “Sicuramente bisogna trasmettere ciò che hai vissuto. È una partita diversa dalle altre, io ne ho giocati 19 e so l’importanza, perché tutto quello che vivi all’esterno e che ti trasmette la gente ti porta a viverlo in maniera diversa. Va affrontato in maniera diversa, sotto l’aspetto mentale, della voglia, della concentrazione. Devi fare qualcosa in più e non solo a livello tecnico e tattico, ma a livello mentale. La bravura poi deve essere di non esagerare e non rischiare di essere troppo concentrato e nervoso, perché sono tensioni che ti portano via qualcosa dal punto di vista del gioco”.

CONSIGLIO A CASTELLANOS - “Quello di dare il massimo e dare qualcosa in più, ma io sono per il rispetto della squadra. La prestazione deve essere di livello, ma per la squadra, poi il discorso del gol è una conseguenza della prestazione della squadra e delle situazioni di gioco che si creano. Pensare solo al gol può essere limitativo e può condizionarti. Mi auguro ne faccia tanti, ma con l’obiettivo di fare il massimo per sé stesso e nella squadra”.

LE PAROLE DI SARRI - “Io sono dell’idea che tutti i derby giocati sono indimenticabili. Lasciano il segno da una parte e dall’altra, poi nella città di Roma dove si vive il calcio, ci si ricorda sempre. La partita rimane in mente, quindi anche l’aspetto negativo rimane. Ricordo il mio primo derby, che con le persone all’esterno, il giorno dopo la vittoria, pensavano già al derby successivo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.