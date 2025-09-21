Lazio, la Nord prende in giro la Sud: ecco lo striscione esposto prima della partita - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si accende il derby della Capitale. Già prima del fischio d'inizio, con i giocatori in campo che si riscaldano, è iniziato lo sfottò tra la Curva Nord e la Curva Sud a suon di cori e non solo. In particolare i tifosi della Lazio hanno preso in giro quelli della Roma con uno striscione esposto nel settore: "Il maranza tifa Roma!", si legge. Di seguito la foto.

