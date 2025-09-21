Lazio, Castellanos e la promessa a Lotito: è a caccia del primo gol al derby

RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos aspetta la prima gioia nei derby. Si sa, il Taty non è il centravanti goleador al quale il popolo laziale si era abituato con Ciro Immobile. Il modo di interpretare il ruolo dell'argentino è completamente diverso, da regista offensivo, più elegante, che aiuta in fase di costruzione e che per farlo sacrifica qualcosa in termini realizzativi. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, nei quattro derby fin qui disputati Castellanos non ha mai trovato la via del gol, un trend che da oggi può essere invertito.

Le sfide contro la Roma non sono mai state molto fortunate per il Taty. Lo scorso anno, con Baroni, sono arrivati un pareggio e una sconfitta. Il primo derby da titolare risale alla sagione precedente, quando sotto Tudor l'ex Girona rimpiazzò l'infortunato Immobile, non riuscendo, però, ad evitare la sconfitta della sua Lazio. L'unica vittoria risale a gennaio 2023, quando nell'ultima stracittadina della prima gestione Sarri arrivò una vittoria nel derby di Coppa Italia.

Al terzo anno in biancoceleste, il Taty ormai sa cosa significa giocare un derby. La gara contro i giallorossi andrà gestita con freddezza e lucidità difensiva, mentre la maggior parte delle trame offensive della Lazio passeranno proprio dai piedi del centravanti. Castellanos, però, questa volta vuole fare di più e, come riferito da Il Messaggero, avrebbe promesso a Lotito stesso di realizzare quello che sarebbe il suo primo gol nel derby.

