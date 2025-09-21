Lazio - Roma, Bisciglia scaramantico: "Prima della partita non dico niente" - VIDEO

Ci siamo, manca sempre meno all'inizio del derby della Capitale. Tra i tantissimi volti noti che si sono recati all'Olimpico per assistere dal vivo alla sfida tra Lazio e Roma c'è anche Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, che, intercettato fuori dallo stadio, non ha nascosto la sua scaramanzia in vista della partita. "Prima della partita niente eh", ha detto ai microfoni dei giornalisti presenti, sorridendo e incrociando le dita.

