Lazio, Guendouzi è l'uomo da derby: la lite con Dybala e la voglia di rivincita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - In partite come il derby non basta la tattica, le geometrie. Servono anima, coraggio, cattiveria agonistica. Tutto ciò che Guendouzi ha sempre incarnato fin dal suo arrivo alla Lazio. Il francese è un giocatore che sa trascinare con la personalità, che vive ogni pallone come se fosse l'ultimo, che trasmette energia ai compagni e nervosismo agli avversari. Per questo, riporta Corriere dello Sport, nella settimana che porta a Lazio-Roma, gli occhi dei tifosi sono puntati su di lui. In questo momento, più che mai, Matteo dovrà caricarsi la squadra sulle spalle.

Il derby è la sua dimensione. Non gli servono stimoli aggiuntivi per entrare in partita, ma quando c'è di mezzo la Roma si accende una scintilla particolare. Sono già celebri le sue schermaglie in campo con alcuni giallorossi, Dybala tra tutti. Duelli accesi, vibranti, scene da derby, che i tifosi amano perché incarnano l'essenza di una sfida senza eguali. Questa volta non ci sarà l'argentino dall'altra parte, ma Guendouzi troverà comunque il modo di farsi sentire.

D'altronde, la Lazio arriva al derby ferita, fragile dal punto di vista emotivo. Ed è proprio in momenti come questi che servono uomini capaci di dare la scossa, di infondere grinta e convinzione. Il francese ha tutto questo nel proprio DNA, caratteristiche che ha rende imprescindibile per Sarri. Il tecnico - prosegue il quotidiano - punta sulla sua leadership silenziosa: non è capitano, ma si comporta come tale. Sarà chiamato a suonare la carica, a ricordare ai compagni che il derby è non è una partita come le altre e che può cambiare il volto di un'intera stagione. Guendouzi difficilmente tradirà. In una stracittadina che si annuncia intensa e carica di tensione, l'ex Marsiglia sarà ancora un volta simbolo di una Lazio che non molla mai.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.