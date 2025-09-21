Lazio, Sarri e il peso del derby: una vittoria per allungare la striscia positiva

RASSEGNA STAMPA - Fin dalla sua prima esperienza in biancoceleste, Maurizio Sarri non ha mai nascosto di sentire in maniera viscerale l'importanza del derby. "Il derby è la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto nella mia carriera". Queste sue parole raccontano perfettamente come Mau sia riuscito a calarsi completamente nella realtà della Capitale, in cui la vittoria della stracittadina può salvare una stagione andata storta, mentre una sconfitta può mettere tutto il resto in secondo piano.

I sei precedenti, risalenti alla sua prima avventura alla Lazio, sorridono al tecnico, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta che fa ben sperare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, lo scenario attuale è completamente diverso. Dopo un'estate tribolata e senza mercato, i biancocelesti hanno perso due delle prime tre gare di campionato disputate e arrivano al derby tra dubbi e incertezze. Dall'altra parte c'è una Roma che, affidandosi a Gasperini, sta cercando di cambiare filosofia di gioco e, nonostante questa non sia stata ancora pienamente assimilata, i giallorossi sembrano arrivare alla sfida con molte più sicurezze.

Il derby, però, è una gara sè, e da sempre prescinde dallo stato di forma delle due squadre, regalando finali inaspettati. Sarri conosce l'importanza che la vittoria di un derby può avere sul morale della squadra e sull'intera stagione, sa che l'aspetto che conterà davvero sarà quello mentale e vuole una Lazio che scenda in campo con attenzione e lucidità in un Olimpico che sarà infuocato. Tornato in estate alla Lazio, ora Mau vuole allungare ancora la sua striscia positiva, regalando a un popolo un successo che, mai come, ora ridarebbe una grande iniezione di fiducia ad un ambiente demotivato.

