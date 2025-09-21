Lazio - Roma, Giaccherini: "Mi aspetto una bella gara. Per Sarri e Gasperini..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pre partita di Lazio - Roma, ai microfoni di Dazn, Emanuele Giaccherini ha commentato il momento delle due squadre: "Sono emozionato. Mi aspetto una partita altrettanto bella. Che impronta stanno dando gli allenatori? Gasperini, anche l’aggressività e i riferimenti è più agevolato rispetto a Sarri che vive di palleggio. Ci vuole più tempo per Sarri”.

"Nel bene e nel male, non devi caricare la partita. La devi gestire, sarà fondamentale la gestione. Pedro e Pellegrini sono giocatori che capiscono il momento e sarà fondamentale la gestione anche fisica. Sarri guarda la parte negativa per migliorare, Gasperini con entusiasmo del primo derby che non va giocato ma vinto. Sono due squadre diametralmente opposte nel modo di giocare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE