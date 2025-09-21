Roma, Massara a Dazn: "Il derby è ricco di significato. Mi auguro che Pellegrini..."

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi minuti dall'inizio del derby tra Lazio e Roma, il ds giallorosso Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida. Queste le sue dichiarazioni: “Alla quarta giornata non mi sento di parlare di spartiacque. Sappiamo che il derby è speciale e densa di significato emotivo, che può portare un impulso positivo a un progetto che abbiamo iniziato adesso.

“Ferguson e Dovbyk sono giocatori importanti, con caratteristiche simili, diversi dagli altri attaccanti che abbiamo e che danno più peso e presenza offensiva in area. Stanno facendo bene e crescendo, imparando i dettami dell’allenatore”.

“Pellegrini oggi gioca. Non c’è nulla come il calcio capace di cambiare le situazioni e le emozioni. Abbiamo passato con Lorenzo l’estate a condividere un’idea che potesse portarlo anche lontano dalla Roma. Non è successo e adesso siamo concentrati sulle partite, lui per primo. È un giocatore forte che ci ha sempre portato giocate di qualità e ci auguriamo che possa farlo di nuovo a partire da oggi”.

