Lazio - Roma, Onorato non si sbilancia: "Ragazzi, silenzio assoluto" - VIDEO

Manca pochissimo ormai, poco meno di un'ora e l'arbitro fischierà l'inizio del derby della Capitale. L'adrenalina sale, troppo "pericoloso" sbilanciarsi. Meglio non rischiare e sperare in silenzio che tutto vada come deve. È il mood con cui l'assessore allo sport, Alessandro Onorato, è arrivato all'Olimpico per godersi in tribuna lo spettacolo della stracittadina. Gara sentitissima a tal punto da non parlare e decidere di lasciar parlare il campo. "Come finisce oggi? Ragazzi, silenzio stampa assoluto”, ha dichiarato al momento del suo ingresso allo stadio ai microfoni dei cronisti presenti.

