Lazio, è il giorno del derby: i numeri della stracittadina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il giorno del derby è arrivato. Alle 12:30 una città intera è pronta a fermarsi per la sfida tra Lazio e Roma, uno scontro tra due popoli che van ben oltre i 90 minuti e che promette infiammare lo stadio Olimpico. Quella di oggi sarà la 163esima stracittadina della Capitale e il bilancio è di 58 vittorie giallorosse, 62 pareggi e 48 successi biancocelesti.

La Roma si presenta da imbattuta negli ultimi quattro derby di campionato, nei quali sono arrivate due vittorie, due pareggi e un solo gol subito. L'ultima volta che i giallorossi erano riusciti a evitare per più tempo la sconfitta nei derby risale al periodo tra aprile 2013 e dicembre 2016, durante il quale arrivarono cinque successi e tre pareggi.

Nei derby giocati in casa, invece, è la Lazio a poter sorridere, visto che non ha mai perso nelle ultime otto gare giocate, collezionando quattro vittorie e quattro pari. L'ultimo successo dei giallorossi in trasferta risale al dicembre 2016, quando si imposero per 0-2 grazie alle reti di Strootman e Nainggolan. Un ulteriore dato, infine, riguarda l'unico precedente derby disputato alle 12:30. Bisogna tornare al 30 aprile 2017, quando i biancocelesti vinsero 3-1 grazie alla doppietta di Keita e alla rete di Dusan Basta, costringendo Totti a patire una sconfitta nella sua ultima stracittadina disputata in carriera.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.