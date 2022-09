Salernitana, Iervolino: "Da parte del sistema arbitrale non c’è malafede"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Tiene banco ancora Juventus - Salernitana e il caos scatenato dal VAR. L'AIA ha rivelato che non aveva a disposizione le immagini in maniera completa, alimentando i dubbi della funzionalità dello strumento che dovrebbe aiutare gli arbitri in campo. Sull'argomento è tornato il presidente dei campani Iervolino che, nell'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha detto: "Non penso che gli episodi abbiamo offuscato la nostra grande prestazione". Il patron ha ricordato i tanti episodi dubbi, descrivendo la partita "ricca di emozioni". Risultato giusto quindi per Iervolino che però, al triplice fischio, ha salutato l'Allianz Stadium con l'amaro in bocca.



VAR E DUBBI - Sullo strumento tecnologico che ha alimentato le polemiche ha detto: "Per tecnologia e per regolamento è uno strumento giovane, quindi ancora oggi si fatica a comprendere quando e come intervenire. C'è bisogno di esperienza per perfezionare il tutto". Sicuramente per il numero uno granata il sistema arbitrale non è in malafede.