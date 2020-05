Serie A, calcio in chiaro: ecco le due ipotesi di Spadafora

RASSEGNA STAMPA - Vincenzo Spadafora non molla. Il Ministro dello Sport vuole che il calcio sia visibile in chiaro. Questa è la sua battaglia principale per provare a far vedere la Serie A a tutti. Dopo gli incontri con Lega Calcio e Figc, Spadafora è pronto a parlare direttamente con le pay tv per provare a convincerle della sua idea. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, sono due le ipotesi a cui sta lavorando. La prima sarebbe quella di trasmettere in chiaro la diretta gol nella finestra della domenica alle 19:15. La seconda, invece, sarebbe quella di far vedere una della dieci gare di ogni turno. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma il Ministro non ha alcuna voglia di mollare.

