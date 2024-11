Zaccagni, la Lazio è sulle tue spalle: il capitano è sempre più decisivo

RASSEGNA STAMPA - Archiviata la pratica qualificazione tra le prime 24 in Europa, la Lazio di Baroni punta il Parma per rialzarsi dal pareggio a reti bianche contro il Ludogorets. L'uomo giusto per riuscire è a farlo è senza dubbio Mattia Zaccagni. Una volta subentrato in Europa League, i biancocelesti hanno cambiato volto. Se è vero che la forza di questa squadra è il gruppo e il fatto di avere 22 titolari, allo stesso tempo bisogna ammettere che ci sono delle eccezioni. Zaccagni è una di queste. L'ex Verona è il nuovo capitano, ha la 10 sulle spalle e sta diventando un calciatore sempre più completo e decisivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'esterno biancoceleste è già a quota 6 gol stagionali, uno in meno rispetto allo scorso anno e quattro in meno rispetto al suo record (10). In una situazione di emergenza dati gli infortuni e in previsione di un dicembre di fuoco, Zaccagni deve prendersi la Lazio sulle spalle e riportarla alla vittoria dopo il mezzo passo falso in Europa. I biancocelesti, per continuare a sognare, devono cercare di mantenere il ritmo delle altre.