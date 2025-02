Serie A | La Fiorentina soffre ma porta a casa i tre punti: Genoa ko

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina di Palladino che dopo il successo all'Olimpico contro la Lazio batte in casa anche il Genoa imponendosi per 2-1. Viola che partono subito forte e sbloccano la gara dopo alle nove minuti con la rete di Kean. Alla mezz'ora arriva anche il raddoppio con il più classico del gol degli ex firmato da Gudmundsson.

Nella ripresa, dopo un intervallo extra large dovuto all'infortunio del guardalinee Tolfo, il Genoa accorcia le distanze con il gol di De Winter e nel finale succede di tutto. La Fiorentina va vicinissima al 3-1 con Dodo ma anche la quadra di Vieira va a un passo dal pareggio ancora con De Winter. Alla fine la spunta la Fiorentina che raggiunge la Lazio a quota 39, con una gara in meno, mentre i rossoblu rimangono fermi a quota 26.