RIVIVI DIRETTA - Lecce - Lazio 2-1, Sarri cade al Via del Mare: Immobile non basta

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 16ª giornata

Mercoledì 4 gennaio 2023, ore 16:30

Stadio Ettore Giardiniero-Via del mare, Lecce

LECCE - LAZIO 2-1 (14' Immobile, 57' Strefezza, 72' Colombo)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (89' Maleh), Hjulmand, Blin (89' Askildsen); Strefezza (73' Oudin), Colombo (84' Ceesay), Banda (45' Di Francesco).

A disp.: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Voelkerling, Lemmens, Pezzella, Rodiguez.

All.: Marco Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic (62' Vecino), Cataldi (80' Marcos Antonio), Basic (86' Romero); Pedro (62' Anderson), Immobile, Zaccagni (80' Cancellieri).

A disp: Maximiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Floriani M., Bertini, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Livio Marinelli (sezione di Tivoli)

Assistenti: Perrotti - Garzelli; IV ufficiale: Baroni; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Di Martino.

Ammoniti: 5' Banda (Lec), 35' Baroni (Lec), 37' Casale (Laz), 49' Gallo (Lec), 78' Hjulmand (Lec)

SECONDO TEMPO

90'+7' Triplice fischio: finisce ora Lecce-Lazio.

90'+7' Tanto nervosismo in campo, Romero vuole prendersi la palla e lo fa dimenticandosi di Di Francesco. L'arbitro aiuta il giallorosso a rialzarsi e riprende la partita con la rimessa laterale.

90'+4' Ancora Lecce dalle parti di Provedel: Di Francesco per Ceesay, ma la palla in inquadra la porta.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri 7 minuti.

90' Immobile prova a raggiungere la porta dal centro, ma sono troppe le maglie giallorosse.

86' Altra sostituzione per la Lazio: fuori Basic, dentro Romero.

80' Doppio cambio Lazio: fuori Cataldi e Zaccagni, dentro Marcos Antonio e Cancellieri.

79' Felipe Anderson fa tutto da solo, evita il passaggio a Immobile: il brasiliano viene "circondato" dalla difesa giallorosso e perde palla.

77' La palla è addirittura all'indirizzo di Baschirotto, ma c'è un'altra deviazione. Nuovo corner per il Lecce, di cui si occupa Di Francesco.

76' Gran taglio di Gendrey chiuso da Romagnoli, che poi rimane a terra. Nessun problema per il difensore, che si alza dopo qualche secondo. Una volta rimessa la palla in gioco, il Lecce guadagna il calcio d'angolo.

75' Occasione Lecce: Gonzalez prova la conclusione dal limite dell'area di rigore, la palla si perde alta sopra la traversa.

74' Felipe Anderson prova a inventare qualcosa mettendo la palla al centro dell'area, Umtiti arriva prima dei calciatori della Lazio. Tocca a Falcone rimetterla in gioco.

73' Cambio per il Lecce: esce Strefezza, entra Oudin.

72' Lecce in vantaggio. Il gol è di Colombo, servito bene da Di Francesco. Quest'ultimo era stato, a sua volta, chiamato in causa magistralmente da Hjulmand.

71' Umtiti si propone in attacco, arriva alla conclusione: ma viene fermato dall'intervento di Cataldi.

65' Rischia l'ammonizione Umtiti su Immobile, ma per l'arbitro Marinelli c'è solo il calcio di punizione.

62' Doppio cambio Lazio: fuori Milinkovic e Pedro, dentro Vecino e Felipe Anderson.

61' Fa tutto da solo Zaccagni in area di rigore, poi serve Pedro che prova il colpo di testa: ma la palla è alta e lo scavalca.

60' Buon momento del Lecce. Ora Blin si guadagna il calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo dopo aver subito fallo da Zaccagni.

57' Pareggia per il Lecce Strefezza. Ci prova Di Francesco, arriva l'ottima parata di Provedel sul suo diagonale. Ma in area c'è Strefezza, che mette la palla alle spalle del portiere.

56' Di Francesco, uno contro uno con Casale. Il giallorosso tenta di superarlo, il difensore della Lazio non glielo consente.

55' Sta aumentando l'intensità del riscaldamento Felipe Anderson, con tutta probabilità il primo cambio di Sarri.

54' Hjulmand su Zaccagni, che rimane a terra in area di rigore. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty, riparte Falcone.

50' Zaccagni rimane a terra dolorante dopo l'intervento di Gendrey. Dopo qualche secondo si rialza, pronto a proseguire la sua gara.

49' Gallo interviene regolarmente su Lazzari, e rimedia l'ammonizione.

48' Arriva anche il tiro di Gallo, respinto da Provedel. Ma era in posizione di off-side.

47' Primo intervento di Provedel nel corso della partita: il portiere della Lazio allontana la conclusione del neo-entrato Di Francesco.

45' Un cambio per il Lecce: fuori Banda, dentro Di Francesco.

45' Fischia l'arbitro: riprende in questo momento Lecce - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+1' Finisce ora il primo tempo di Lecce-Lazio: appuntamento tra quindi minuti per la seconda frazione di gioco.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

44' Prende un colpo Banda che rimane a terra dolorante: Marinelli ferma il gioco per accertarsi delle sue condizioni. Primi movimenti in panchina per il Lecce, con Di Francesco che si scalda.

42' Dagli sviluppi dell'angolo, ci prova Gonzalez di testa senza inquadrare la porta. Bravo anche Marusic a togliergli lo spazio.

41' Gallo conclude forte al centro, c'è la deviazione di un calciatore della Lazio: angolo per il Lecce.

37' Umtiti per Colombo, con Casale che sbaglia il tempo d'uscita e rimedia l'ammonizione.

35' Il Lecce inferocito per un leggerissimo tocco di Cataldi su Gendrey, per l'arbitro non c'è nulla. Ammonito Baroni per proteste.

35' Gendrey in extremis per Colombo in area di rigore: ma la palla finisce in out. Tuttavia, è un giocatore della Lazio l'ultimo a toccare la palla, sarà angolo per il Lecce.

33' Contropiede Lazio orchestrato da Lazzari, che sembra praticamente inarrestabile. Alla fine si allunga troppo la palla. recupera Hjulmand.

30' Duro Romagnoli su Gonzalez, che rimane a terra dolorante: sarà punizione per il Lecce.

28' Banda ferma nuovamente in modo irregolare Lazzari. Per l'arbitro c'è solamente il calcio di punIzione in favore della Lazio.

27' Zaccagni supera prima Gendrey, poi Hjulmand: Falcone obbligato a uscire per fermare la progressione del numero 20.

26' Immobile, servito da Zaccagni, crossa in area di rigore: interviene Baschirotto che mette la palla in out.

25' Immediatamente dopo una grossa occasione per la Lazio: Lazzari per Zaccagni, il suo tiro viene murato. Basic a rimorchio tenta la conclusione direttamente in porta, ma la palla si perde altissima.

24' Primo tiro del Lecce: Hjulmand per Gonzalez che non ci pensa un secondo in più, calcia direttamente in porta. La conclusione non è precisa.

22' Zaccagni scambia con Immobile, che però non riesce a completare l'uno-due per l'intervento avversario. Riparte Marusic da rimessa laterale.

20' Buonissimo intervento di Basic che ferma la progressione di Strefezza, Milinkovic completa il disimpegno.

19' Calcio d'angolo in favore della Lazio: batte Cataldi sul primo palo, ma la palla è troppo bassa, allontana Gallo.

17' Grande combinazione Milinkovic-Immobile. Ciro viene pescato dal Sergente, tenta l'acrobazia ma la palla si perde al lato della porta.

15' Dopo un check relativo alla posizione dell'attaccante, il gol viene convalidato.

14' GOOOOOOOOOOL! Ciro Immobile, servito magistralmente da Casale, trova lo spiraglio giusto e calcia in porta, mettendo la palla alle spalle di Falcone.

13' Cataldi per Zaccagni, ma l'arbitro ferma il gioco per posizione di off-side dell'ex Verona. La linea difensiva del Lecce rimane alta.

11' Buono l'inserimento di Basic, ancor migliore l'anticipo di Falcone che arriva sul pallone allontanandolo dall'area.

6' Grandissimo intervento di Falcone, reattivo sul colpo di testa di Casale, ben servito da Cataldi da calcio di punizione!

5' Il primo cartellino giallo della partita lo rimedia Banda, che interviene in ritardo su Lazzari.

4' Duello Lazzari-Banda, con quest'ultimo che scarica su Gallo. Il suo cross è buono, ma interviene di testa Basic ad allontanare il pallone.

2' Prima verticalizzazione per Immobile, e prima uscita di Falcone che mette la palla in out. Tocca a Marusic rimetterla in gioco.

1' Fischia l'arbitro Marinelli: inizia Lecce - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 15.35 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto Pedro ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sfida complicata, il supporto dei tifosi sarà uno stimolo in più" (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elene Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lecce - Lazio, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali del Qatar, la squadra di Sarri, al quarto posto a quota 30 punti insieme all'Inter, vuol partire immediatamente col piede giusto. Davanti a sé avrà i giallorossi neo-promossi e terzultimi in classifica. Appuntamento direttamente dal Via del Mare alle 16.30 per il fischio d'inizio del match.

TORNA ALLA HOMEPAGE