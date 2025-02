RIVIVI DIRETTA - Venezia - Lazio 0-0, triplice fischio: termina con un pari la sfida al Penzo!

Serie A Enilive | 26ª giornata

Sabato 22 febbraio 2025, ore 15:00

Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia

VENEZIA - LAZIO 0-0

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (55' Schingtienne), Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia (87' Conde), Doumbia (76' Busio), Ellertsson; Maric (76' Fila), Oristanio (76' Yeboah). A disp.: Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Sverko, Carboni, Bjarkason, Duncan, El Haddad, Gytkjaer. All.: Eusebio Di Francesco

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (56' Lazzari); Guendouzi, Dele-Bashiru (40' Belahyane); Isaksen, Dia (84' Tchaouna), Zaccagni; Noslin (56' Pedro). A disp.: Furlanetto, Provedel, Gigot, Patric, Provstgaard, Ibrahimovic. All.: Baroni

Arbitro: Marchetti; Assistenti: Di Iorio - Di Gioia; IV Uomo: Cosso; VAR:Meraviglia; AVAR: Massa.

Ammoniti: 47' Guendouzi (L), 74' Nicolussi Caviglia (V), 78' Ellertsson (V), 86' Schingtienne (V), 91' Conde (V), 94' Zaccagni (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90'+4' Ammonito Zaccagni per un fallo ai danni di un avversario.

90'+2' Brivido per la Lazio, conclusione di Yeboah che chiama in causa Mandas.

90'+1' Pedro steso da Conde, ammonito il giocatore del Venezia.

90' Comunicati in questo momento i minuti di recupero: saranno 4.

89' Conclusione di Zerbin, la devia Mandas. Il Venezia guadagna un angolo.

88' Isaksen per Tchaouna che però, in area avversaria, sbaglia il controllo e non riesce a andare al tiro.

87' Cambio per Di Francesco: fuori Nicolussi Caviglia, dentro Conde.

86' Romagnoli in verticale per Zaccagni, il capitano della Lazio subisce fallo da Schingtienne che viene ammonito.

84' Sostituzione Lazio: fuori Dia, entra Tchaouna.

83' Fallo di Nicolussi Caviglia, in ritardo su Pedro. Rischia il giocatore del Venezia, è già ammonito.

78' Subisce fallo Isaksen, ammonito Ellertsson.

76' Triplo cambio per Di Francesco: fuori Oristanio, Doumbia e Maric, dentro Yeboah, Busio e Fila.

74' Ammonito Nicolussi Caviglia per un fallo su Zaccagni nel tentativo di bloccare la ripartenza della Lazio.

73' Occasione per il Venezia. Ripartenza dei lagunari con Oristanio pericolosissimo che, a campo a perto, va al tiro. C'è la parata di Mandas.

70' Kike Perez dalla bandierina, cross profondo a cercare la porta che non trova. La palla finisce di poco sopra la traversa.

69' Ripartenza del Venezia che riesce a arrivare dalle parti di Mandas, ma il cross di Zerbin viene murato da Romagnoli.

67' Zaccagni travolto da Schingtienne, l'arbitro interviene e richiama il difensore del Venezia.

66' Gila non riesce a contenere Zerbin che va al tiro, provvidenziale l'intervento di Guendouzi che s'improvvisa un centrale davanti alla porta.

64' Batte Zerbin sul primo palo, Maric anticipa Mandas, che non esce, ma fortunatamente non trova la porta.

63' Sta prendendo coraggio il Venenzia che guadagna un'altra punizione, Zerbin ha subito fallo da Marusic.

62' Oristanio sfugge alla difesa della Lazio e costringe Mandas a uscire. Il portiere greco però, subisce fallo e resta a terra.

60' Oristanio al cross con il destro, cerca una deviazione che però non trova. La Lazio riparte da Mandas.

58' Guendouzi, lancio lungo per Dia. Ma è troppo lungo, la palla finisce sul fondo.

56' Doppio cambio per la Lazio: fuori Tavares e Noslin, dentro Lazzari e Pedro.

55' Sostituzione per il Venezia: fuori Marcandalli, dentro Schingtienne.

54' Lazio che si sta imponendo con grande forza. Un altro angolo per i biancocelesti, va Zaccagni al tiro. Scambio corto, Noslin ci mette la testa. Ma c'è di nuovo deviazione, altro corner per gli ospiti.

53' Biancocelesti vicini al vantaggio col tiro di Isaksen dalla distanza, Radu ci mette i guantoni e la devia in angolo.

51' Kike Perez dalla bandierina, cross sul secondo palo. Mandas ci mette il guanto.

51' Zerbin punta Romagnoli, il difensore biancoceleste riesce a contenerlo e gli concede un angolo.

50' Duello tra Zerbin e Tavares, il portoghese riesce a vincerlo e a far ripartire la Lazio.

49' Giusto il movimento di Kike Perez che crossa in profondità a cercare Zerbin, ma il tiro è troppo lungo e finisce sul fondo.

48' Marcandalli in profondità a cercare Maric, ma l'attaccante viene chiuso da Tavares.

47' Fallo di Guendouzi su Idzes, il biancoceleste viene anche ammonito.

46' Nessun cambio alla ripresa per Venezia e Lazio, Di Francesco e Baroni confermano gli stessi 11 del primo tempo.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45' Concessi 2' di recupero

45' Zaccagni alla battuta, cerca Romagnoli in area ma il difensore non riesce a concludere in porta.

44' Gila subisce fallo da Oristanio e conquista un calcio di punizione da posizione interessante.

40' Cambio forzato per Baroni: esce Dele-Bashiru, entra Belahyane.

38' Zaccagni per Dele-Bashiru che dalla distanza calcia, ma non centra la porta. Il centrocampista si accascia subito dopo, non riesce a giocare per il dolore.

37' Zerbin commette fallo su Dele-Bashiru che resta a terra, dopo poco dolorante si rialza.

36' Marusic in verticale verso Noslin, Idzes chiude.

32' Zaccagni d'esterno per Nuno Tavares, Marcandalli però si mette in mezzo e blocca il biancoceleste.

28' Candé per Maric, attento Marusic che anticipa l'avversario e allontana il pericolo.

26' Gila fermato in modo brusco da Nicolussi Caviglia, Marchetti interviene senza però estrarre il cartellino.

22' Gran palla di Zaccagni per Dia che, dal limite dell'area, imbuca un filtrante per il compagno che però sbaglia. Il tiro è troppo alto e finisce di molto oltre la porta.

20' Cross profondo e morbido di Nicolussi Caviglia, Mandas sicuro blocca la palla.

19' Isaksen travolge Nicolussi Caviglia, fischia l'arbitro che assegna punizione in favore del Venezia.

16' Contropiede Lazio con Isaksen che prima scarica su Tavares e poi va al tiro, ma colpisce il difensore del Venezia. C'è deviazione e dunque, angolo per i biancocelesti.

13' Bella l'idea di Zaccagni che punta Marcandalli, uno contro uno e riesce a trovare lo spazio per il cross. La palla però è morbida e Radu riesce a farla sua.

11' Conclusione di Isaksen che va centrale col sinistro, il tiro non impensierisce Radu che riesce a fare sua la sfera.

10' Errore di Dia, Maric ne approfitta e guida la ripartenza del Venezia. L'attaccante va al tiro, ma la palla finisce al lato della porta.

9' La Lazio gestisce il pallone, i ritmi sono bassi. I biancocelesti stanno studiando gli avversari alla ricerca degli spazi giusti per arrivare in profondità.

6' Altro fallo ai danni di Zaccagni, messo giù da Marcandalli. Calcio di punizione per la squadra di Baroni.

4' Riparte bene la Lazio sulla pressione del Venezia, i biancocelesti si affacciano dalle parti di Radu.

3' Molto bassa la Lazio, Gila pressato da Maric chiama in causa Mandas.

3' Zaccagni fermato con un fallo da Zerbin, fischia Marchetti che concede la punizione alla Lazio.

1' Oristanio dalla bandierina, cross in mezzo che Mandas mette fuori in qualche modo.

1' È il Venezia a manovrare il primo pallone giocato in avanti da Doumbia che guadagna subito un calcio d'angolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Venezia - Lazio, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 15.00 per il fischio d'inizio del match al Penzo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE